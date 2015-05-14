Проливные дожди в Атырау затопили более 100 домов

В результате сильных проливных дождей, прошедших в Атырау 11–12 мая 2015 года, подтопило 252 дворовых территорий и порядка 120 домов. Об этом сообщил аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов на брифинге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город"."За 32 часа выпала трехмесячная норма осадков и в результате город и пригород Атырау сильно пострадали от паводка. На сегодня, по предварительным данным, у нас 252 дома (двора) затоплены, вода зашла в 119 домов. Мы не успеваем откачивать воду, несмотря на то, что работают 143 единицы техники, в том числе по поручению заместителя министра внутренних дел Владимира Божко была дана команда и подключена техника из Уральска. Эта техника работает круглосуточно", – рассказал аким.По данным Измухамбетова, из подтопленных домов эвакуированы 482 человека, в том числе 98 детей. Все они находятся у родственников либо размещены в школе, где организован пункт эвакуации."Мы вывезли из пострадавших квартир вещи, специально определили места, где их можно хранить и сушить. В департаменте ЧС работают 6 телефонов, они ни на секунду не умолкают, уже поступило порядка 35 тысяч звонков. Вся техника и личный персонал работает в первую очередь возле тех домов, которые пострадали больше всего – в микрорайоне "Геолог". Там откачали 3 700 кубометров воды. Также пострадал микрорайон "Оркен", там тоже работает техника. Восемь квартир из 16 пострадали в доме по улице Азаттык, один дом по адресу Есенби, 25", – добавил глава региона.Аким области отметил, что не все крупные компании Атырау откликнулись на призыв областного акимата об оказании помощи в откачке воды из затопленных домов. Но панику создавать тоже не следует, призвал Измухамбетов, так как принимаются все меры по ликвидации ЧС."Погода теплая, холода нет, жары тоже нет. По прогнозу больших дождей у нас не ожидается. Мы считаем, что в течение 3–4 дней мы должны освободить от большой воды дома. Железная дорога и автомобильные трассы от воды не пострадали, канализационная система работает нормально", – заключил он.