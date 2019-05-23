​Прощай, оружие!

Необычный, но прибыльный «урожай» собрала на только что купленном участке в Кызылжарском районе жительница города Петропавловска. Осматривая территорию, девушка обнаружила мешок… с двумя охотничьими ружьями и револьвером. Как отмечают специалисты, ружья были обычными охотничьими двухстволками, револьвер же оказался легендарным «наганом» модификации 1930 года.

Хозяйка участка с сюрпризом поспешила воспользоваться возможностями акции по выкупу незарегистрированного оружия, которая стартовала по всей стране 10 апреля. Девушка получила шанс пополнить семейный бюджет более чем на 130 тыс. тенге.

Еще один интересный экземпляр принес на днях житель областного центра в городское управление полиции. Сотрудники оперативно-криминалистического подразделения установили, что это револьвер системы Webley № 2 «Бульдог», так называемый револьвер Шерлока Холмса, модификации 1865 года. Мужчина рассказал, что обнаружил находку в Мещанском лесу (на окраине Петропавловска). Оружие признано непригодным к стрельбе. Вознаграждение за него составит около 30 тысяч тенге.

– Условия акции – своего рода «оружейная амнистия», – говорит начальник управления административной полиции ДП СКО подполковник полиции Жасулан Оспанов. – Человек, сдавший незаконно хранящееся огнестрельное оружие, избавляется от всякой ответственности, конечно, при условии, что в его действиях отсутствует состав иного преступления.