Проверить историю авто можно онлайн

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сделать это можно на портале eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НИТ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У казахстанцев появилась возможность проверить всю информацию об истории владения автомобилем с помощью сервиса «История авто» на портале eGov.kz. Сервис помогает пользователям проверить историю авто перед покупкой.

«Внедрение сервиса поможет пользователю ознакомиться с дополнительной информацией о потенциальной покупке и убережет от ряда проблем в случае возникновения нестыковок. Для проверки необходимо узнать у потенциального продавца государственный номер авто и номер техпаспорта» , - говорится в пресс-релизе.

Сервис «История авто» содержит следующую информацию:

  • название марки авто и год выпуска;
  • объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительно установленного оборудования;
  • дата первичной регистрации автомобиля на территории РК;
  • общее количество предыдущих владельцев с датами перерегистрации автомобиля без указания персональных данных о владельцах;
  • наличие залога или обременения на транспортное средство.

Для получения информации об авто пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz, перейти в сервис «История авто»;

- ввести «Гос.номер автомобиля (ГРНЗ)» и «Номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС)»;

- ознакомиться с информацией об автомобиле.

#авто #история #сервис

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