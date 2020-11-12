Проводится ли проверка в отношении экс- главы Фонда соцмедстрахования, ответили антикоррупциощики

Айбатыр Жумагулов. Фото:economy.gov.kz
Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе онлайн-брифинга ответил на вопрос о проверке деятельности Фонда социального медстрахования, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По деятельности Фонда социального медстрахования у нас проводится внешний анализ коррупционных рисков. Это не проверка, а анализ бизнес-процессов, которые есть. В уголовно-правовом аспекте к бывшему директору фонда на сегодняшний день вопросов нет. По итогам анализа будут выработаны рекомендации, которые позволят поднять эффективность работы ФСМС", – сказал Бектенов.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства 10 июля поручил уволить
руководителей ФСМС и "СК-Фармация", а также при необходимости провести расследование.
"Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФСМС и "СК-Фармация" уволить и при необходимости провести следствие", – поручил Глава государства.
Позднее появилась информация о том, что руководители НАО "ФСМС" Айбатыр Жумагулов и ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип освобождены
от должностей.