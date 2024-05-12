Уровень воды в реке Жайык продолжает расти

На двух гидропостах в Атырауской области уровень превысил критическую отметку, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Мониторинг состояния защитных сооружений спасатели МЧС РК ведут в круглосуточном режиме. Министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провёл визуальный осмотр защитных дамб.

На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода. По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 09-00 часов 12 мая уровень воды в реке Жайык составил:

Атырау - 538 см. За сутки + 5 см.

Индерборский район 1033см. За сутки +7 см.

Махамбетский район 955 см. За сутки +16 см.

На гидропостах Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку.

При этом ожидается дальнейшее повышение.