Уровень воды в реке Жайык продолжает расти

Паводки
138

На двух гидропостах в Атырауской области уровень превысил критическую отметку, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Мониторинг состояния защитных сооружений спасатели МЧС РК ведут в круглосуточном режиме. Министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провёл визуальный осмотр защитных дамб.

На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода. По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 09-00 часов 12 мая уровень воды в реке Жайык составил:

Атырау - 538 см. За сутки + 5 см.

Индерборский район 1033см. За сутки +7 см.

Махамбетский район 955 см. За сутки +16 см.

На гидропостах Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку.

При этом ожидается дальнейшее повышение.

#Атырауская область #паводки в Казахстане #река Жайык

Популярное

Все
Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство
В Казахстане впервые отмечают День матерей
Большая вода: в свои дома вернулись свыше 54,7 тыс. человек
Qazaqstan Barysy Grand Slam: Абдурахманов взял «бронзу»
Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса
Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қазақстан»
Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры
Создан зрительный имплант размером с нейрон
В столице прошло праздничное мероприятие ко Дню матерей
Уровень воды в реке Жайык продолжает расти
В Караганде загорелись два легковых автомобиля
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Против танка ходил он с карабином и саблей
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности
Президент утвердил поправки в закон по вопросам науки и образования
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны

Читайте также

Большая вода: в свои дома вернулись свыше 54,7 тыс. человек
Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство
В Казахстане продолжается ликвидация последствий паводка
Большая вода: в Кульсары восстанавливают электрические и га…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]