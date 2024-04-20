Коммунальщики обратились к жителям Астаны

Фото: акимат Астаны

Текущая неделя проходит под девизом «Киелі мекен» и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. Участие в ней принимают жители города, трудовые коллективы, деятели культуры и спорта, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Коммунальщики столицы с большой благодарностью обратились к жителям Астаны, которые не только оказывают поддержку в благоустройстве и уборке города, но и организовывают всевозможные акции, челленджи, экомероприятия.

«Большое спасибо всем жителям, которые всегда оказывают поддержку. Мы убираем город с раннего утра посменно, работы очень много. Спасибо вам за это тепло и активное участие», - поблагодарил жителей столицы один из работников коммунальной службы.

В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

В Астане во всех районах проводится генеральная уборка города. Промываются мосты, знаки, ограждения, остановки, ведутся ремонтно-восстановительные работы, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и др.

В том числе начались дорожные работы. В этом году ямочными работами будет охвачено более 200 улиц, средним ремонтом – еще более 50 улиц. Также проводятся работы по обустройству тротуаров, дворовых и общественных пространств.