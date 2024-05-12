Создан зрительный имплант размером с нейрон

Технологии
80

В будущем ученые намерены разработать имплант, который мог бы объединить тысячи электродов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Эхо недели

Европейские ученые из университетов Швеции и Нидерландов создали микроскопический зрительный имплант. Исследование опубликовано в журнале Advanced Healthcare Materials.

В материале говорится, что зрительный имплант размером с одиночный нейрон может передавать данные и оставаться в организме неповрежденным долгое время. Он имеет размеры 40 микрометров в ширину и 10 микрометров в толщину, ширина металлических частей составляет всего несколько сотен нанометров. Для его создания ученые использовали проводящий полимер с защитным слоем.

Специалисты отметили, что одного импланта недостаточно для восстановления потерянного зрения. Чтобы приблизиться к этому, необходимы тысячи имплантов, которые будут связаны в сеть. При этом поступающее в мозг изображение все равно будет выглядеть как «матричная доска, темное пространство и некоторые мигающие пятна».

Авторы исследования заявили, что даже при повреждении глаза зрительная кора головного мозга чаще всего жизнеспособна и ожидает сигналов от органов зрения. Посылая электрические импульсы через имплантат в зрительную кору головного мозга, можно создавать изображения.

В будущем ученые намерены разработать имплант, который мог бы объединить тысячи электродов.

В конце марта предприниматель Илон Маск рассказал о создании мозгового импланта, который может вернуть зрение. Маск отметил, что медицинское устройство по типу Neuralink уже тестировалось на обезьянах.

#медицина #наука #зрение #зрительный имплант

Популярное

Все
Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство
В Казахстане впервые отмечают День матерей
Большая вода: в свои дома вернулись свыше 54,7 тыс. человек
Qazaqstan Barysy Grand Slam: Абдурахманов взял «бронзу»
Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса
Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қазақстан»
Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры
Создан зрительный имплант размером с нейрон
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Против танка ходил он с карабином и саблей
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов
Подвигу казахстанцев посвящается...
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности
Президент утвердил поправки в закон по вопросам науки и образования
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны

Читайте также

В Японии впервые в мире протестировали связь 6G
NASA отложило первый запуск пилотируемого корабля Starliner
Китай запустил зонд к обратной стороне Луны
Первого электрического робота презентовали в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]