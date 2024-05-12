На «Евровидении-2024» победила Швейцария

Музыка
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Nemo стал первым небинарным артистом, победившим в конкурсе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: CORINNE CUMMING / EBU

В шведском Мальмё состоялся финал музыкального конкурса «Евровидение-2024». Швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code» занял первое место. Второе место получила Хорватия, на третьем Украина.

Франция — четвертая. Израильская певица Эден Голан — на пятом месте. Далее следуют Ирландия, Италия, Армения, Швеция, Португалия, Греция, Германия, Люксембург, Литва, Кипр, Латвия и так далее. Британец Олли Александер оказалась на 18-м месте из 25.

Победа 24-летнего рэпера Nemo (Немо Меттлер), определяющего себя как небинарную персону, стала важным моментом для ЛГБТ-сообщества, которое долгое время считало «Евровидение» своего рода убежищем и местом, где принимают разнообразие и разные способы существования, комментирует музыкальный обозреватель Би-би-си Марк Сэвидж.

Выигравшая на конкурсе песня «The Code» — гибрид оперы и хип-хопа — рассказывает об опыте принятия собственной идентичности и небинарности. Nemo — первый небинарный артист, победивший на «Евровидении».

Второе место занял исполнитель Baby Lasagna (Марко Пуришич) из Хорватии, а Украину на конкурсе представлял дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil (Яна Шемаева и Алена Савраненко) с песней «Teresa & Maria».

В пятницу вечером, когда до финального шоу оставалось меньше суток, стало известно, что один из претендентов на победу, представитель Нидерландов Йост Кляйн, участия в нем принимать не будет. Как заявили организаторы конкурса, певец был дисквалифицирован «за неподобающее поведение» — после некоего «инцидента за кулисами».

В отсутствие нидерландского фаворита у букмекеров в тройке основных претендентов были как раз Швейцария, Хорватия и Израиль.

Посетители финального выступления в этот раз должны были отменить полувековой юбилей исторической победы на конкурсе 1974 года шведской группы ABBA, чья композицию Waterloo доверили исполнить победителям «Евровидения» прошлых лет.

За прошедшие с тех пор пять десятилетий конкурс изменился почти до неузнаваемости. Тогда в «Евровидении» принимали участие представители всего 17 стран, причем все — в сопровождении живого оркестра.

#музыка #конкурс #Евровидение

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