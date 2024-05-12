Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры

Роль медицинских сестер в системе здравоохранения с каждым годом становится все важнее, передает Kazpravda.kz
Медицинские сестры составляют одну из самых многочисленных профессиональных групп в системе здравоохранения Казахстана. Сегодня в медицинских организациях страны трудятся более 190 тыс. средних медицинских работников, на селе более 54 тыс. средних медицинских работников, на уровне первичного звена - 65 тыс.
На плечах сельских медсестер в отдаленных аулах держится весь спектр медицинской помощи, начиная с патронажа новорожденных до заботы о старшем поколении, отметила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
«Поздравляю всех наших медицинских сестер с профессиональным праздником! Благодаря вашему каждодневному труду и терпению, отзывчивым сердцам и многолетнему опыту пациентам возвращается здоровье, они становятся на ноги и верят в свое исцеление. Желаю каждой из вас семейного благополучия, профессионального роста, неиссякаемой энергии и позитивных эмоций!» - сказала министр.