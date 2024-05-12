Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство

Паводки
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Это сделано для снижения угроз водной нагрузки на берегоукрепительные сооружения, передает Kazpravda.kz

Фото: Ақ Жайық

Оперативным штабом по ЧС в постоянном режиме ведется мониторинг развития паводковой ситуации в Атырауской области, сообщает «Ақ Жайық».

В целях минимизации рисков для организаций, использующих маломерные суда, а также снижения угроз водной нагрузки на берегоукрепительные сооружения принято решение о приостановке судоходства на участке реки Жайык от села Кокарна до населенного пункта Аспа.

В исключительных случаях допускается передвижение маломерных судов на указанном участке по согласованию с оперативным штабом по ЧС.

#Атырау #судоходство #паводки в Казахстане #река Жайык

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