В столице прошло праздничное мероприятие ко Дню матерей

В столичном Доме дружбы прошло праздничное мероприятие «Ана - гүл, ана - өмір шырағы», сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие было организовано городской Ассамблеей народа Казахстана.

В духовно-познавательной встрече, организованной в формате арт-терапии, приняли участие члены Совета матерей АНК столицы, мастера прикладного искусства центра активного долголетия района Алматы города Астаны, родители и дети общественного фонда «Бақытты шаңырақ».

«Сегодня мы проводим мероприятие совместно с Центром активного долголетия района Алматы. Сюда были приглашены особенные ребята из фонда «Бақытты шаңырақ». В мастер-классах принимают участие более 20 семей. Мам поздравляют с сегодняшним праздником и дарят подарки. Мы решили отпраздновать праздник таким образом, потому что быть мамой непросто, особенно для мамы особенного ребенка. Сама я 8 лет управляла фондом «Жулдызай», который поддерживает детей с инвалидностью. Первый ребенок родился с травмой головы, при поддержке родителей, с помощью врачей прошел раннюю реабилитацию и выздоровел. Она получила профессию и уже сама стала мамой. Поэтому, в первую очередь, желаю здоровья матери и ребенка. Особенно нужна поддержка матери особенного ребенка», - сказала председатель Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана Алтынай Танирбергенова.