Первая в истории казашка покорила Эверест

В связи с труднейшими погодными условиями большинство экспедиций развернулись с маршрута, и только альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на Эверест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Prosports.kz

Фото: Kazakh Everest Team

12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда «Kazakh Everest Team» в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8 848м), сообщает пресс-служба «Kazakh Everest Team».

В связи с труднейшими погодными условиями в виде шторма и бурана на высоте выше 8 000 м большинство экспедиций, участвовавших в штурме вершины, развернулись с маршрута, и только альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на Эверест. Среди них были и наши соотечественники - Анар Бурашева, ставшая первой в истории казашкой, поднявшейся на высочайшую вершину мира, и заслуженный казахстанский альпинист Максут Жумаев, для которого данный успех стал уже третьим восхождением на пик Эверест. Всего же подъем у команды «Kazakh Everest Team» занял пять суток, начавшись с выхода 7 мая из базового лагеря (5 350 м.), затем наши альпинисты проследовали через Лагерь I (6 100 м.) с последующим набором высоты в Лагерь II (6 400 м.), Лагерь III (7 100 м.) и Лагерь IV (8 000 м.) и далее безостановочно к пику Эверест (8 848 м.). На вершине Эвереста участники спортивно-патриотической экспедиции «Kazakh Everest Team» Анар Бурашева и Максут Жумаев водрузили государственный флаг Республики Казахстан.

Сегодня, 12 мая, Анар и Максут находятся в Лагере IV (8000 м.) на восстановлении сил для последующего спуска после труднейшего подъема. Состояние альпинистов характеризуется как удовлетворительное, но силы истощены и нужно собрать их для решающего спуска в базовый лагерь.

Прибытие участников в базовый лагерь ожидается уже сегодня после обеда и как только они смогут выйти на связь, будет осуществлена отправка их заявлений и сообщений о восхождении.