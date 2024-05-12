Первая в истории казашка покорила Эверест

Спорт
125

В связи с труднейшими погодными условиями большинство экспедиций развернулись с маршрута, и только альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на Эверест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Prosports.kz

Фото: Kazakh Everest Team

12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда «Kazakh Everest Team» в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8 848м), сообщает пресс-служба «Kazakh Everest Team».

В связи с труднейшими погодными условиями в виде шторма и бурана на высоте выше 8 000 м большинство экспедиций, участвовавших в штурме вершины, развернулись с маршрута, и только альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на Эверест. Среди них были и наши соотечественники - Анар Бурашева, ставшая первой в истории казашкой, поднявшейся на высочайшую вершину мира, и заслуженный казахстанский альпинист Максут Жумаев, для которого данный успех стал уже третьим восхождением на пик Эверест. Всего же подъем у команды «Kazakh Everest Team» занял пять суток, начавшись с выхода 7 мая из базового лагеря (5 350 м.), затем наши альпинисты проследовали через Лагерь I (6 100 м.) с последующим набором высоты в Лагерь II (6 400 м.), Лагерь III (7 100 м.) и Лагерь IV (8 000 м.) и далее безостановочно к пику Эверест (8 848 м.). На вершине Эвереста участники спортивно-патриотической экспедиции «Kazakh Everest Team» Анар Бурашева и Максут Жумаев водрузили государственный флаг Республики Казахстан.

Сегодня, 12 мая, Анар и Максут находятся в Лагере IV (8000 м.) на восстановлении сил для последующего спуска после труднейшего подъема. Состояние альпинистов характеризуется как удовлетворительное, но силы истощены и нужно собрать их для решающего спуска в базовый лагерь.

Прибытие участников в базовый лагерь ожидается уже сегодня после обеда и как только они смогут выйти на связь, будет осуществлена отправка их заявлений и сообщений о восхождении.

#альпинизм #Эверест #Анар Бурашева #Максут Жумаев #покорение

Популярное

Все
Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство
В Казахстане впервые отмечают День матерей
Большая вода: в свои дома вернулись свыше 54,7 тыс. человек
Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса
Qazaqstan Barysy Grand Slam: Абдурахманов взял «бронзу»
Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры
Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қазақстан»
Создан зрительный имплант размером с нейрон
В столице прошло праздничное мероприятие ко Дню матерей
Уровень воды в реке Жайык продолжает расти
В Караганде загорелись два легковых автомобиля
Венесуэла начала строить мост в гайанский регион Эссекибо
На Шымбулаке временно закрывают канатные дороги
Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса
ЧМ по хоккею: Казахстан разгромно проиграл Словакии
Первая в истории казашка покорила Эверест
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Против танка ходил он с карабином и саблей
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Подвигу казахстанцев посвящается...
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности
Президент утвердил поправки в закон по вопросам науки и образования
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны

Читайте также

Qazaqstan Barysy Grand Slam: Абдурахманов взял «бронзу»
Дзюдоистка Галия Тынбаева завоевала золотую медаль Grand Sl…
Наставник сборной Франции оценил игру казахстанских хоккеис…
Женщинам-борцам предстоит сразиться в Стамбуле за участие в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]