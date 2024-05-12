Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қазақстан»

В экологической акции приняли участие 1,13 млн человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В рамках пятой тематической недели республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в регионах продолжаются работы по благоустройству набережных зон и очистке окрестностей водоемов.

В пятый день недели «Мөлдір бұлақ» организовано 101 мероприятие по очистке береговых зон рек, озер, родников и водоемов от мусора. Очищено 139 территорий.

В области Жетісу 2000 участников акции провели очистные работы вдоль 19 рек и каналов Коксу, Кора, Шажа, Быжы, Карасу, Каратал, вывезено свыше 31 тонны мусора.

В Алматинской области работы велись на берегу жемчужины Заилийского Алатау – озера Иссык. В первый же день недели «Мөлдір бұлақ» во всех районах региона прошло более 50 субботников в формате марафонов, конкурсов и флешмобов. Участники акции очистили берега рек Ұзын-Қарғалы, Талгар, Каркара, Чарын, Каскеленка, Большая Алматинка.

Работы проводились и в других областях Казахстана.

В рамках «Таза Қазақстан» в период с 8 апреля по 11 мая в регионах проведено свыше 6500 мероприятий с общим охватом порядка 1,13 млн человек.