Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса

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По версии следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

Следствие по делу о гибели людей в Санкт-Петербурге в результате падения автобуса в реку Мойку задержало начальника автоколонны ООО «Такси», который не предоставил водителю времени для отдыха, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей», - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, «водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха».

В СКР не уточнили имени задержанного.

«В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси», - уточняется в релизе.

«Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения», - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в пятницу в центре Петербурга водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, в котором, по данным МВД, было около 20 человек, упал в Мойку. Погибли семь человек. Водитель задержан.

СКР расследует дело по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО «Такси» с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

#следствие #Санкт-Петербург #Мойка #падение автобуса

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