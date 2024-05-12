Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Происшествия
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Фигурант раскаивается в содеянном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу водителя упавшего в Мойку автобуса с пассажирами, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении гражданина РФ Рахматшоха Курбонова, обвиняемого по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), избрана по 9 июля, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигурант раскаивается в содеянном, «в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе». Вину признал и приносит свои извинения родственникам погибших.

У Курбонова два адвоката. Защитники просили суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, ссылались на нарушение работодателем трудовых прав обвиняемого и отсутствие результатов экспертизы о техническом состоянии автобуса.

В минувшую пятницу, 10 мая, в центре Санкт-Петербурга водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, в котором, по данным МВД, было около 20 человек, упал в Мойку. Погибли семь человек.

В связи с ЧП возбуждено два дела: по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках последнего задержан начальник автоколонны ООО «Такси», не обеспечивший время отдыха водителю в течение нескольких дней.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ООО «Такси» с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

#Санкт-Петербург #Мойка #падение автобуса #арест водителя

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