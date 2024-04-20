Тенге остается крепким по отношению к основным валютам

Банки и финансы
6

Курс доллара на 20, 21 и 22 апреля установлен на отметке 446,49 тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«Текущее значение - одно из самых низких с середины августа 2023 года. Ослабление "американца" за неделю составляет 0,3%, или 1,4 тенге. В случае с евро и вовсе приходится говорить о минимуме с середины марта 2023 года – 475,38 тенге. При этом недельное снижение курса европейской валюты оказалось идентичным - 0,3% (1,4 тенге)», - сообщает Первое кредитное бюро.

Рубль за неделю ни подорожал, ни подешевел. Предстоящие дни он будет стоить 4,79 тенге. В последний раз на указанном уровне курс российской валюты находился в начале октября 2023 года.

#валюта #доллар #Евро #курс тенге

Популярное

Все
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
О четвероногих друзьях заботятся жители Петропавловска
Когда руки не для скуки, а для чистоты города
Фиктивные детские сады
В Кызылорде открыли международный автовокзал
Не пролететь «фанерой» над Алтаем
Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 завершится в 2026 году
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона тенге
Помощь для пострадавших идет со всех уголков Казахстана
Мы все преодолеем!
Одни и те же грабли
Любящим родителям нечего бояться
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
Сухопутные войска: оплот, гордость и слава страны
Новейшую историю пишут наши современники
Десантник десантнику – брат
Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку после паводков
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Закон Республики Казахстан
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Более 180 тыс. казахстанцев приняли участие в акции «Таза Қазақстан»
Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области
Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Десятки фактов дезинформации о паводке выявили в РК
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Фанатам футбола: Нацбанк выпустил коллекционные монеты в че…
20 миллиардов тенге направят на помощь пострадавшим от паво…
Годовая инфляция в марте замедлилась в регионах
Золото впервые в истории превысило $2 400 за унцию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]