Тенге остается крепким по отношению к основным валютам

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«Текущее значение - одно из самых низких с середины августа 2023 года. Ослабление "американца" за неделю составляет 0,3%, или 1,4 тенге. В случае с евро и вовсе приходится говорить о минимуме с середины марта 2023 года – 475,38 тенге. При этом недельное снижение курса европейской валюты оказалось идентичным - 0,3% (1,4 тенге)», - сообщает Первое кредитное бюро.

Рубль за неделю ни подорожал, ни подешевел. Предстоящие дни он будет стоить 4,79 тенге. В последний раз на указанном уровне курс российской валюты находился в начале октября 2023 года.