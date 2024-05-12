В Казахстане впервые отмечают День матерей

Это важный праздник, который отмечается во многих странах мира для почитания материнства, благодарности матерям за их любовь и заботу, передает Kazpravda.kz

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Праздник отмечается во второе воскресенье мая более в чем 20 странах мирах. В их числе США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия. Ряд других стран отмечают этот праздник в отдельные дни. В 2024 году данный праздник в Казахстане отмечается впервые и приходится на 12 мая.

Охрана материнства является приоритетной задачей социальной политики нашего государства.

«Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями «Мать – земля», «Родина – мать». Особое значение имеет народная мудрость «Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Роль мамы в нашей стране занимает особое место в семьях и обществе, играя жизненно важную роль в воспитании и развитии своих детей. Их значимость признается и ценится.

В каждом населенном пункте страны действует «Аналар кенесі» Ассамблеи народа Казахстана, который объединяет женщин страны для решения проблем воспитания детей и молодежи, возрождения национальных ценностей.

В настоящее время в республиканском совете матерей на областном, городском, районном, сельском уровнях страны насчитывается 1713 подразделений (в том числе 17 областных, 56 городских, 159 районных, 1481 при сельских и этнокультурных объединениях), в которые входят 16051 женщин.

В период с 6 мая по 12 мая во всех регионах пройдут более 600 различных мероприятий. В целом, празднование Дня матерей будет направлено на повышение роли Матери, воспитание у граждан чувства уважения и благодарности к родителям, формирование устойчивых духовно-нравственных ориентиров для молодежи, сохранение и укрепление института семьи.