Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном

Международное сотрудничество, Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Комитет гражданской авиации МТ РК сообщил об открытии нового маршрута с Узбекистаном, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Авиакомпания "Uzbekistan Airways" с 1 июня начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус", - говорится в официальной информации комитета.

Отмечается, что рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А320» емкостью 174 кресла.

Тем самым, общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 маршруту по направлению в 28 стран, добавили в КГА.

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