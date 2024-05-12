ЧМ по хоккею: Казахстан разгромно проиграл Словакии

Хоккей
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В концовке второго периода хоккеисты обеих команд устроили массовую драку, передает Kazpravda.kz

Фото: shaiba.kz

В очередном матче в рамках группового этапа чемпионата мира в элитном дивизионе, проходящего в Праге и Остраве, Казахстан крупно уступил Словакии, сообщает Shaiba.kz.

В составе сборной Казахстана заброшенными шайбами отметились Алихан Асетов и Алихан Омирбеков.

В концовке второго периода хоккеисты обеих команд устроили массовую драку. В потасовке приняли участие обе пятёрки.

По итогам драки в составе сборной Казахстана штрафы за грубость получили Тамирлан Гайтамиров и Артём Королёв. В составе словацкой команды были удалены Юрай Слафковски и Томаш Татар.

Как сообщалось, накануне в стартовом матче в рамках группового этапа чемпионата мира в элитном дивизионе сборная Казахстана одержала победу над Францией со счетом 3:1.

Следующий матч Казахстан проведет 14 мая с Латвией.

Словакия - Казахстан 6:2 (3:0, 1:1, 2:1, 6:2)

1:0 - Поспишил (Немец, Слафковски) - 11:54 ГБ

2:0 - Фашко-Рудаш (Кох, Сукель) - 12:28

3:0 - Сукель (Фашко-Рудаш, Гайдош) - 17:56

3:1 - Асетов (Данияр, Мухаметов) - 23:02

4:1 - Гудачек - 28:28 Б

5:1 - Поспишил (Гудачек, Немец) - 41:18

6:1 - Цингел (Гудачек) - 45:06

6:2 - Омирбеков (Михайлис, Данияр) - 51:05

Вратари: Шкорванек - Шутов (Бояркин, 45:06 - 60:00)

#казахстан #чемпионат мира #хоккей #Словакия

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