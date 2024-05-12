ЧМ по хоккею: Казахстан разгромно проиграл Словакии

В концовке второго периода хоккеисты обеих команд устроили массовую драку, передает Kazpravda.kz
В очередном матче в рамках группового этапа чемпионата мира в элитном дивизионе, проходящего в Праге и Остраве, Казахстан крупно уступил Словакии, сообщает Shaiba.kz.
В составе сборной Казахстана заброшенными шайбами отметились Алихан Асетов и Алихан Омирбеков.
В концовке второго периода хоккеисты обеих команд устроили массовую драку. В потасовке приняли участие обе пятёрки.
По итогам драки в составе сборной Казахстана штрафы за грубость получили Тамирлан Гайтамиров и Артём Королёв. В составе словацкой команды были удалены Юрай Слафковски и Томаш Татар.
Как сообщалось, накануне в стартовом матче в рамках группового этапа чемпионата мира в элитном дивизионе сборная Казахстана одержала победу над Францией со счетом 3:1.
Следующий матч Казахстан проведет 14 мая с Латвией.
Словакия - Казахстан 6:2 (3:0, 1:1, 2:1, 6:2)
1:0 - Поспишил (Немец, Слафковски) - 11:54 ГБ
2:0 - Фашко-Рудаш (Кох, Сукель) - 12:28
3:0 - Сукель (Фашко-Рудаш, Гайдош) - 17:56
3:1 - Асетов (Данияр, Мухаметов) - 23:02
4:1 - Гудачек - 28:28 Б
5:1 - Поспишил (Гудачек, Немец) - 41:18
6:1 - Цингел (Гудачек) - 45:06
6:2 - Омирбеков (Михайлис, Данияр) - 51:05
Вратари: Шкорванек - Шутов (Бояркин, 45:06 - 60:00)