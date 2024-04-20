Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате

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Цифровизация транспортной отрасли направлена на упрощение, ускорение и оптимизацию взаимоотношений и процессов между госорганами и участниками перевозочных процессов.

В текущем году министерство транспорта РК выполнило задачу по переходу на обмен и выдачу электронных иностранных бланков разрешения (ИБР) в автомобильных грузоперевозках с Республикой Узбекистан. В дальнейшем планируется масштабировать этот опыт. В частности, уже имеется договоренность с Китаем и Турцией.

Также Минтранспорта продолжает работу по созданию национальной интеллектуальной транспортной системы (ИТС), где будут взаимосвязаны существующие информационные системы, аппаратно-программные комплексы и планируемые к внедрению цифровые проекты.

Обработка больших данных, аналитика и мониторинг в ИТС, в т.ч. с применением искусственного интеллекта, позволит принимать качественные управленческие решения, повысит безопасность дорожного движения и приблизит к переходу на автоматизированный транспортный контроль.

На сегодняшний день совместно с заинтересованными госорганами разрабатывается подробная техдокументация на создание ИТС. В 2024 году планируется утвердить необходимые документы и начать фактическую реализацию проекта.

На начальном этапе ИТС охватит автомобильные грузовые перевозки, но в дальнейшем и все другие виды транспорта. Концепцией развития ТЛП предусмотрено создание единой системы путем объединения «Единой системы управления транспортными документами» (автотранспорт), «Системы e-Freight» (грузовые авиаперевозки), «Система управления движением судов» и «АСУ ДКР» (ЖД перевозки).