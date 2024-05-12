Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке

Происшествия
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Водитель ЗИЛа находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В Илийском районе грузовой автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку и сбил насмерть двоих людей.

«В ночь на 12 мая при патрулировании п.Байсерке у полицейских экипажа "Беркут-35" вызвала подозрение автомашина ЗИЛ-131. Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 км автодороги Алматы-Жетыген», - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

В результате ДТП двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

«Согласно результатам медосвидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени», - отметил Аленов.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, автомашина помещена на спецстоянку.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, зарегистрировано уголовное дело.

Расследуется.

#ДТП #авария #Алматинская область #Илийский район

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Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке
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