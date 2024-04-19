Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО

Начальник управления граж­данской обороны ДЧС СКО Кирилл Иванников отметил на брифинге, что вода постепенно уходит. На Петропавловском гидроузле уровень упал на 27 см.

Между тем подтопленными оказались 3 419 домов, 3 246 из них и 115 дворовых территорий до сих пор в воде. Эвакуированы 14 388 человек, работают 30 эвакуационных пунктов, в которых сегодня проживают 879 жителей. В воде остаются 17 населенных пунктов на территории Кызыл­жарского района, в том числе областной центр.

На вопрос о прогнозе на вторую волну майор Иванников ответил, что за минувшие сутки уровень воды на Сергеевском водохранилище поднялся на 18 см, но это незначительный подъем, который не принесет новых бедствий.

– Вторая волна не усугубит ситуацию, – уверенно заявил Кирилл Иванников. – Она не превысит показатели первой…

А руководитель управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов сообщил, что за оказанием помощи обратились свыше 2 000 семей, социальная помощь уже назначена более чем 1 000 граж­дан на общую сумму около 400 млн тенге.

В пунктах приема документов увеличилось количество сотрудников. Привлечены работники ЦОНа и банков второго уровня, с их помощью люди быстрее получают справки и открывают банковские счета. Организована работа мобильного ЦОНа, его сотрудники помогают людям получать электронные цифровые подписи, оформлять документы на портале еGov.kz.

Отметим, что недоразумение возникло в вопросе размера единовременной социальной помощи. Дело в том, что сначала прозвучала цифра в 200 МРП, а позже она уменьшилась в два раза. Сколько же на самом деле получат пострадавшие граждане?

Все точки над i расставил аким Петропавловска Серик Мухамедиев:

– В СМИ обсуждается информация о снижении размера компенсации с 200 до 100 МРП, – прокомментировал он. – Хочу пояснить: на момент объявления ЧС в городе действовало решение маслихата о выплате 100 МРП. Да, действительно, решением городского маслихата от 8 апреля предусмотрено увеличение суммы до 200 МРП. Но этот вопрос был лишь на стадии обсуждения и не вступил в законную силу. Чрезвычайная ситуация была объявлена раньше, когда размер выплаты составлял 100 МРП.

Единовременную выплату, уточнил аким города, получат не только жители пострадавших микрорайонов, но и дачники, для которых их домики являлись единственным жильем.

Серик Мухамедиев ответил и на вопрос об оплате коммунальных услуг.

– Люди лишились единственного жилья, – отметил он. – Я думаю, что было бы неуместно в этот период взимать с них оплату за коммунальные услуги…

Между тем в Тайыншинском районе уже началась работа по оценке пострадавших от паводка домов. В других районах работа экспертов начнется лишь после полного ухода воды, о чем за­явила на брифинге руководитель управления финансов Наталья Дышкант.

Более 400 тонн гуманитарной помощи уже поступило в Северный Казахстан: продукты питания, вода, медикаменты, средства личной гигиены, одеж­да, постельные принадлежности, бытовая химия, мотопомпы, лодки, генераторы и т. д. Днем и ночью волонтеры разгружают тонны гуманитарки, ничего не требуя взамен.

– Я не мог остаться в стороне. Здесь нужны люди, и есть возможность помочь пострадавшим, – сказал один из них Диас Есжанов.

Питание и крыша над головой – не единственное, в чем сегодня нуждаются люди, оставшиеся без жилья. Не в каждом эвакопункте имеется, например, душ. В этой связи женсовет департамента полиции попросил об оказании этой услуги владельцев банных комплексов «Арыстан» и «Палитра», и там начали принимать горожан. После бани полицейские угостили людей чаем и баурсаками.

Между тем местные власти уже строят планы на перспективу. Затопленный микрорайон «Подгора» в Петропавловске, территория которого напоминает глубокую чашу, придется осушать с помощью мотопомп и насосов.

По затопленным его улицам на моторной лодке промчались первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Они оценили масштаб половодья и сделали вывод о том, что в «Подгору» придется свезти максимальное количество мотопомп и насосов, чтобы перекачать воду через дамбу.