Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО

Обстановка остается сложной, хотя вода начала отступать
Начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО Кирилл Иванников отметил на брифинге, что вода постепенно уходит. На Петропавловском гидроузле уровень упал на 27 см.
Между тем подтопленными оказались 3 419 домов, 3 246 из них и 115 дворовых территорий до сих пор в воде. Эвакуированы 14 388 человек, работают 30 эвакуационных пунктов, в которых сегодня проживают 879 жителей. В воде остаются 17 населенных пунктов на территории Кызылжарского района, в том числе областной центр.
На вопрос о прогнозе на вторую волну майор Иванников ответил, что за минувшие сутки уровень воды на Сергеевском водохранилище поднялся на 18 см, но это незначительный подъем, который не принесет новых бедствий.
– Вторая волна не усугубит ситуацию, – уверенно заявил Кирилл Иванников. – Она не превысит показатели первой…
А руководитель управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов сообщил, что за оказанием помощи обратились свыше 2 000 семей, социальная помощь уже назначена более чем 1 000 граждан на общую сумму около 400 млн тенге.
В пунктах приема документов увеличилось количество сотрудников. Привлечены работники ЦОНа и банков второго уровня, с их помощью люди быстрее получают справки и открывают банковские счета. Организована работа мобильного ЦОНа, его сотрудники помогают людям получать электронные цифровые подписи, оформлять документы на портале еGov.kz.
Отметим, что недоразумение возникло в вопросе размера единовременной социальной помощи. Дело в том, что сначала прозвучала цифра в 200 МРП, а позже она уменьшилась в два раза. Сколько же на самом деле получат пострадавшие граждане?
Все точки над i расставил аким Петропавловска Серик Мухамедиев:
– В СМИ обсуждается информация о снижении размера компенсации с 200 до 100 МРП, – прокомментировал он. – Хочу пояснить: на момент объявления ЧС в городе действовало решение маслихата о выплате 100 МРП. Да, действительно, решением городского маслихата от 8 апреля предусмотрено увеличение суммы до 200 МРП. Но этот вопрос был лишь на стадии обсуждения и не вступил в законную силу. Чрезвычайная ситуация была объявлена раньше, когда размер выплаты составлял 100 МРП.
Единовременную выплату, уточнил аким города, получат не только жители пострадавших микрорайонов, но и дачники, для которых их домики являлись единственным жильем.
Серик Мухамедиев ответил и на вопрос об оплате коммунальных услуг.
– Люди лишились единственного жилья, – отметил он. – Я думаю, что было бы неуместно в этот период взимать с них оплату за коммунальные услуги…
Между тем в Тайыншинском районе уже началась работа по оценке пострадавших от паводка домов. В других районах работа экспертов начнется лишь после полного ухода воды, о чем заявила на брифинге руководитель управления финансов Наталья Дышкант.
Более 400 тонн гуманитарной помощи уже поступило в Северный Казахстан: продукты питания, вода, медикаменты, средства личной гигиены, одежда, постельные принадлежности, бытовая химия, мотопомпы, лодки, генераторы и т. д. Днем и ночью волонтеры разгружают тонны гуманитарки, ничего не требуя взамен.
– Я не мог остаться в стороне. Здесь нужны люди, и есть возможность помочь пострадавшим, – сказал один из них Диас Есжанов.
Питание и крыша над головой – не единственное, в чем сегодня нуждаются люди, оставшиеся без жилья. Не в каждом эвакопункте имеется, например, душ. В этой связи женсовет департамента полиции попросил об оказании этой услуги владельцев банных комплексов «Арыстан» и «Палитра», и там начали принимать горожан. После бани полицейские угостили людей чаем и баурсаками.
Между тем местные власти уже строят планы на перспективу. Затопленный микрорайон «Подгора» в Петропавловске, территория которого напоминает глубокую чашу, придется осушать с помощью мотопомп и насосов.
По затопленным его улицам на моторной лодке промчались первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Они оценили масштаб половодья и сделали вывод о том, что в «Подгору» придется свезти максимальное количество мотопомп и насосов, чтобы перекачать воду через дамбу.