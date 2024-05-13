Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Самый громкий судебный процесс года над бывшим министром национальной экономики и его родственником, который продолжался больше двух месяцев, завершился

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане вынесен приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сегодня в суде огласили вопросы для присяжных, после чего они вместе с судьей  удалились в совещательную комнату.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окочательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Байжанова признать виновным в укрывательстве и назначить ему наказание лишение свободы 4 года личшения свободы», - заключила судья. 

Приговор может быть обжалован сторонами, пересмотрен по ходатайству прокурора.

Новость будет дополнена.

Жестокое убийство Нукеновой вызвало большой резонанс в обществе. В период досудебного расследования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле.

Согласно обвинительному акту, 8 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице, где между ними произошла ссора. Конфликт продолжился в принадлежащем семейству Бишимбаевых ресторане, где  нетрезвый гражданский супруг жестоко избил Нукенову. Кадры избиения прокуроры показали суду присяжных. От полученных травм Нукенова скончалась, врачи «скорой помощи» констатировали ее смерть 9 ноября. Помимо статьи «Убийство с особой жестокостью», Бишимбаеву вменяют статью «Истязание».

Рассматривать дело Бишимбаева было решено судом присяжных, состав которых определился перед началом главного судебного разбирательства.

Напомним, 11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. 

На судебном заседании Куандык Бишимбаев заявилчто не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокостью. Вторым подсудимым является родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, который удалил записи камер видеонаблюдения рокового дня и предпринимал меры для того, чтобы скрыть следы преступления. Его обвиняли по статьям: «Укрывательство преступления» и «Недонесение о преступлении». Позже гособвинитель отказался от статьи о недонесении, оставив обвинение в укрывательстве.

 

   

#суд #приговор #Бишимбаев #Байжанов

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