Пункты пропуска на госгранице с Узбекистаном переведены на усиленный режим работы

О мерах по увеличению пропускной способности на пунктах пропуска на казахстанско-узбекской границе рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба КГД

Отметим, в пунктах пропуска на госгранице с Узбекистаном в последнее время наблюдается скопление автомашин. Как пояснили в КГД, это сезонное явление, связанное с тем, что с мая традиционно увеличился ввоз плодоовощной продукции в нашу страну из Узбекистана, в том числе следующей транзитом в Россию.

Сейчас 3 таможенных поста ДГД по Туркестанской области принимают в среднем 900-1000 грузовых автомобилей в сутки («Б. Конысбаева» – 500, «Казыгурт» и «Атамекен» – по 200, пост «Капланбек» (РК) и сопредельный пост Узбекистана полностью закрыт на время строительства).

Cоздана межведомственная рабочая группа в составе Комитета госдоходов, Пограничной службы и Министерства иностранных дел РК. 23 мая она провела на казахстанско-узбекской границе выездное оперативное совещание с уполномоченными госорганами соседней республики.

«В частности, перераспределены потоки транспорта (значительный объем направлен на реконструированный пункт пропуска «Б. Конысбаева»), пункты пропуска переведены на усиленный режим работы, дополнительно укомплектован штат таможенных постов для ускоренного проведения контрольных операций по прохождению автомашин через границу. Главное диспетчерское управление КГД перешло на круглосуточную работу для выпуска грузов.

Проведены переговоры с госорганами сопредельной стороны (таможенной, пограничной и другими службами) по увеличению количества приемки грузов и транспорта в обе стороны и ускоренному проведению контрольных операций на границе», – озвучили детали в комитете.

Рабочая группа в ближайшие дни проинспектирует работу всех пунктов пропуска с обеих сторон.

Товарооборот и пропускную способность пунктов пропуска на границе с Узбекистаном будут увеличивать.