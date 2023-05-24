Пункты пропуска на госгранице с Узбекистаном переведены на усиленный режим работы

Международное сотрудничество, Экономика, Транспорт
128

О мерах по увеличению пропускной способности на пунктах пропуска на казахстанско-узбекской границе рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба КГД

Отметим, в пунктах пропуска на госгранице с Узбекистаном в последнее время наблюдается скопление автомашин. Как пояснили в КГД, это сезонное явление, связанное с тем, что с мая традиционно увеличился ввоз плодоовощной продукции в нашу страну из Узбекистана, в том числе следующей транзитом в Россию.

Сейчас 3 таможенных поста ДГД по Туркестанской области принимают в среднем 900-1000 грузовых автомобилей в сутки («Б. Конысбаева» – 500, «Казыгурт» и «Атамекен» – по 200, пост «Капланбек» (РК) и сопредельный пост Узбекистана полностью закрыт на время строительства).

Cоздана межведомственная рабочая группа в составе Комитета госдоходов, Пограничной службы и Министерства иностранных дел РК. 23 мая она провела на казахстанско-узбекской границе выездное оперативное совещание с уполномоченными госорганами соседней республики.

«В частности, перераспределены потоки транспорта (значительный объем направлен на реконструированный пункт пропуска «Б. Конысбаева»), пункты пропуска переведены на усиленный режим работы, дополнительно укомплектован штат таможенных постов для ускоренного проведения контрольных операций по прохождению автомашин через границу. Главное диспетчерское управление КГД перешло на круглосуточную работу для выпуска грузов.

Проведены переговоры с госорганами сопредельной стороны (таможенной, пограничной и другими службами) по увеличению количества приемки грузов и транспорта в обе стороны и ускоренному проведению контрольных операций на границе», – озвучили детали в комитете.

Рабочая группа в ближайшие дни проинспектирует работу всех пунктов пропуска с обеих сторон.

Товарооборот и пропускную способность пунктов пропуска на границе с Узбекистаном будут увеличивать.

#Узбекистан #Туркестанская область #экономика #граница #транспорт #таможня #Минфин #международное сотрудничество #торговля #КГД #пункты пропуска

Популярное

Все
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Некоторые стоматологические клиники в Казахстане можно сравнить с «русской рулеткой»
Первая свадьба на велосипедах прошла в Петропавловске
Национальная команда Казахстана проявила характер в последнем матче на чемпионате мира
Лето без назойливых комаров и мошек обещают павлодарцам
Мобильная связь и Интернет появятся еще в 49 населенных пунктах Жетысу
Получили акимы «по шапкам»
За первый квартал текущего года в Казахстан вернулись 4 575 этнических казахов
Настоящий контр-адмирал
Осторожно: плитка отваливается!
Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Отвечая на вызовы времени
Лесной пожар
То, что нас объединяет
Громко и масштабно
Депутат Бапи подозревает саботаж в работе по возврату незаконно выведенных активов
Утилизировать и заработать
Выйти из темноты
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Малыша обварили парафином в массажном центре Кызылорды
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Бернар Арно лишился более $11 млрд за сутки
Депутат Respublica выступил против ограничений на экспорт с…
Какой-то процент останется у собственника – Жамаубаев об из…
Таможенные процедуры упростили для добросовестных участнико…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]