Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетысу, протяженность обновленной автострады до побережья составит 132 км. Также в местах отдыха продолжается строительство инженерных сетей на общую сумму 7,9 млрд тенге.

Одним из перспективных направлений развития региона назвал сферу туризма аким области Жетысу Бейбит Исабаев, встречаясь с журналистами. По данным пресс-службы главы региона, в последние годы за сезон на озере успевают отдохнуть свыше 50 тыс. казахстанцев. После реализации всех пунктов плана развития туристско-рекреационной зоны и оснащения побережья необходимой инфраструктурой число туристов, по прогнозам, превысит 450 тыс. человек, в том числе иностранцев. Для жителей близлежащих населенных пунктов будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

– Для развития сферы отдыха и активных видов спорта имеются также большие возможности на Алаколе, Джунгарском Алатау, – сказал Бейбит Исабаев. – К сожалению, многие годы туристические проекты оставались лишь на бумаге в виде красивых концепций. Но постепенно ситуация меняется.

Развитие сферы туризма в области Жетысу основано на потенциале пяти дестинаций, таких как озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Эмель» и «Жонгар-Алатау», а также горный массив Джунгарский Алатау. В 2024 году места массового отдыха и туризма в регионе посетили более двух миллионов человек.