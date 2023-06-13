Путевка на Кубок мира Свежий выпуск 13 июня 2023 г. 5:30 3 Айгуль Турысбекова Чемпионы Азии по классическим шахматам и блицу определены в Алматы. фото предоставлено Казахстанской федерацией шахмат Во Дворце спорта им. Балуана Шолака прошел заключительный раунд соревнований, после которого состоялась церемония закрытия чемпионата Азии по шахматам. Престижные интеллектуальные баталии сильнейших шахматистов собрали спортсменов из 18 стран. В церемонии награждения приняли участие заместитель акима города Алматы Асем Нусупова и президент Азиатской федерации шахмат (ACF) Шейх Султан бин Халифа аль-Нахайян. Они, в частности, отметили, что чемпионат Азии по шахматам способствовал популяризации самого интеллектуального вида спорта среди подрастающего поколения. Звание чемпиона Азии по классическим шахматам завоевал узбекский гроссмейстер Шамсиддин Вохидов (рейтинг FIDE: 2583), который набрал наивысшее количество баллов – 7. «Серебро» досталось иранскому гроссмейстеру Бардие Данешвару (рейтинг FIDE: 2555) – 6,5 балла, а «бронза» – казахстанскому шахматисту Алишеру Сулейменову (рейтинг FIDE: 2463), который также набрал 6,5 балла. Среди женщин шахматную корону Азии завоевала индийская шахматистка Дивье Дешмукх (рейтинг FIDE: 2389), заработавшая 7,5 балла. «Серебро» досталось ее соотечественнице Мари Анн Гомес (рейтинг FIDE: 2315) – 6,5. «Бронзу» получила гроссмейстер из Монголии Батхуягийн Монгонтуул (рейтинг FIDE: 2397) – также 6,5 балла. В топ-5 лучших участников женского чемпионата вошли казахстанки Ксения Балабаева (рейтинг FIDE: 2186) и Амина Каирбекова (рейтинг FIDE: 2146). Победители и призеры чемпионата по блицу были определены ранее. По итогам турнира шесть шахматистов получили путевку на Кубок мира FIDE 2023, который стартует в Баку уже в следующем месяце – с 29 июля по 25 августа. #Спорт #Алматы #чемпионат #шахматы #РК