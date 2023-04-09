Пять человек пострадали из-за обрушения дома в  Марселе

В Марселе на юге Франции из-за обрушения дома в центре города пострадали не менее пяти человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: veliky-novgorod.centrfenix.ru

Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайан.

Ранее сообщалось, что четырехэтажное здание обрушилось в Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших.

Людей эвакуировали из соседних домов.

"На данный момент шесть человек были госпитализированы, пяти из них потребовалась неотложная медицинская помощь. Мы должны быть готовы к жертвам в результате этого ужасного события", - заявил мэр в эфире телеканала BFMTV.

Также сообщается об угрозе обрушения соседнего здания, которое было частично повреждено в результате инцидента.