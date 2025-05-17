коллаж Павла Цедилина

По предварительным данным, реальный рост ВВП Казахстана за первые четыре месяца 2025-го составил 6%, что заметно превышает среднегодовые темпы за последние годы. Достигнутый показатель обусловлен заметным улучшением экономических показателей в следующих отраслях: на транспорте (+22,4%), в сферах торговли (+7,0%), строительства (+16,2%), обрабатывающей (+7,2%) и горнодобывающей промышленности (+7,1%).

– Впечатляющая положительная динамика – результат сочетания следующих факторов: рост нефтедобычи на Тенгизе до рекордного уровня, сохранение внутреннего потребительского спроса, подпитываемого ростом заработной платы и потребительского кредитования, а также масштабные бюджетные вливания в осуществление инфраструктурных проектов в социальной сфере, энергетике и транспорте, – отмечает старший эксперт Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований» Рамазан Есенгазиев.

При этом специалист констатирует, что глобальная экономическая ситуация остается нестабильной и не самой благоприятной для Казахстана. Например, в начале года произошло резкое снижение мировых цен на нефть до 60 долларов за баррель на фоне замедления роста глобальной экономики.

– В целом, ситуация в мировой экономике может еще ухудшиться, если произойдет дальнейшая эскалация тарифных войн. Ведь они способны вызвать дальнейшее замедление глобального экономического роста, чреватое падением цен на нефть, – отметил эксперт.

Говоря о драйверах экономического роста, специалист центра отметил: промышленный рост по итогам четырех месяцев наблюдается как в горнодобывающей, так и в обрабатывающей отрасли. В горной добыче – за счет роста добычи сырой нефти на 8,8%, угля – на 11,2%, железной руды – на 5,2% и прочих полезных ископаемых – на 20,3%.

– Заметное увеличение добычи нефти с начала текущего года обусловлено запуском на месторождении Тенгиз завода третьего поколения в рамках реализации «Проекта будущего расширения». Благодаря этому достигнуты исторически рекорд­ные суточные объемы добычи, – добавил Рамазан Есенгазиев.

Обрабатывающая промышленность выросла во многом за счет увеличения производства продуктов питания – на 12%, машиностроения – на 11,2%, ремонта и установки оборудования – на 24,7 % и черной металлургии – на 5,1%.

– Положительная динамика, вероятно, связана с ростом внешнего и внутреннего спроса, поставками сырья от горнодобывающих компаний и осуществлением большого числа инвестиционных проектов, требующих значительных объемов стройматериалов и комплектующих, – пояснил экономист.

За январь – апрель 2025 года физический объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами роста стали производство мяса скота и птицы, а также яиц.

– Следует отметить, что объем инвестиций в сельское хозяйство остается недостаточным. Необходимо их дальнейшее привлечение в значительно больших суммах для планомерного обновления парка сельскохозяйст­венной техники, повышения производительности труда. Особенно это становится актуальным в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов в регионе, – отметил эксперт.

На целых 7% увеличился объем торговли. Это говорит о нарастании потребительского и инвестиционного спроса. Лидирующую долю в структуре (67,6%) по-прежнему занимают предприятия оптовой торговли.

Торговая розница увеличилась на 6,1%, отражая сохранение положительной динамики потребительского спроса. Главные его драйверы – рост реальной заработной платы, продолжаю­щийся рост потребительского кредитования и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания населения, что побуждает граждан покупать, избавляясь от наличности.

Вместе с тем за эти четыре месяца сектор «Транспорт и складирование» вырост на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Локомотивом отрасли выступают грузоперевозки железнодорожным и трубопроводным транс­портом (их доли в объеме отрасли составляют 20,5 и 19,6%, соответственно).

– Рост транспортных перевозок отражает экономический подъем промышленного производства и торгового оборота: повышается необходимость в своевременной доставке стройматериалов и товаров широкого потребления, – считает Рамазан Есенгазиев.

Особенный оптимизм вызывает существенный рост инвестиционной активности, так как это является одним из ключевых показателей экономической стабильности и привлекательности страны. Так, физический объем инвестиций в основной капитал за январь – апрель 2025 года увеличился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным драйвером расширения инвестиционной активности в Казахстане остается осуществление национального проекта «Комфортная школа» и государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции». В рамках этих инициатив по всей республике строятся новые и ремонтируются действующие школы, а также модернизируются объекты коммунальной инфраструктуры.

Дополнительным фактором, стимулирующим инвестицион­ную активность, выступают проекты, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры, – это строительство железнодорожных объектов, реконструкция автомобильных дорог республиканского значения и так далее.

Помимо инфраструктурных отраслей, значительное число инвестиционных проектов сосредоточено в обрабатывающей промышленности, в основном в металлургии, нефте- и газопереработке, химической промышленности, машиностроении.

– Для сохранения устойчивой динамики роста инвестиций в экономику следует стимулировать инвестиции со стороны частного бизнеса путем улучшения инвестиционного климата, достижения устойчивой низкой инфляции и других мер, – резюмирует эксперт.

Таким образом, текущий экономический рост в Казахстане демонстрирует многосекторную природу, но дальнейшая ситуация во многом будет зависеть от способности Правительства и бизнеса адаптироваться к внешним рискам и активизировать приток частных инвестиций.