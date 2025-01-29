Пять заводов по производству картонной упаковки запустят в Казахстане

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По данным Комитета промышленности Минпрома, для обеспечения казахстанского рынка достаточным объемом упаковочной продукции в ближайшие два года запланирована реализация ряда проектов с объемом инвестиций свыше 90 млрд тенге.

Как сообщили в дирекции мониторинга и анализа реализации проектов КЦИЭ QazIndustry, это позволит обеспечить порядка 1 500 рабочих мест.

Так, планируется запуск пяти производств картонной упаковки различных форм и размеров общей площадью 37 млн квадратных метров. Три предприятия начнут выпускать бумажные и полипропиленовые мешки в количестве 315 млн штук в год.

Наряду с этим, намечен запуск трех производств термоусадочной, полиэтиленовой и стрейч-пленки общей массой 4,9 тыс. тонн.

Запланирован запуск производства алюминиевых банок и крышек мощностью 2 млрд штук в год.

«Для молочной продукции реализуются два проекта по выпуску 240 млн единиц стаканов из полипропилена и 324 млн единиц упаковки для жидких продуктов Pure-Pak. На подобные цели планируется запустить производство красок для гибких упаковок объемом 5 400 тонн в год. Кроме этого, запланирован ввод производства яичных лотков объемом 5 млн экземпляров в год. Для производства стеклотары намечен запуск предприятия по выпуску 220 млн бутылок ежегодно. Два новых предприятия будут выпускать более 150 тысяч тонн пакетов», – говорится в официальном сообщении ведомства.

В сфере пластиковых упаковок запланирован выпуск флаконов, канистр, тары под триггер, банок и другой упаковки из полиэтилена низкого давления с общим объемом 1,2 млн экземпляров ежегодно.

При выходе на проектную мощность объем названных производств в стоимостном выражении составит порядка 100 млрд тенге. Из них одну четверть продукции планируется направить на экспорт.