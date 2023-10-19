Работа по призванию

Общество
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Андрей Кратенко

Пожарная часть № 2 в Петропавловске считается не только специализированной, но и образцово-показательной. Убедиться в этом журналисты смогли, побывав здесь в День открытых дверей.

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Встретив гостей, заместитель начальника части старший лейтенант граж­данской защиты Жанат Капаров пояснил, что День открытых дверей проходит накануне Дня спасателя, и его цель – популяризация благородной профессии пожарного-спасателя.

– К нашей работе, – отметил офицер, – душа должна лежать, иначе никак нельзя...

В Петропавловске пять пожарных частей. Каждая отвечает за свой район. СПЧ № 2 контролирует два микрорайона, поселки Борки и Заречный, дачные массивы, близлежащие села Кызылжарского района. В работе – семь пожарных машин, одна автолестница. Семь дней в неделю по 24 часа готовы выехать на пожар 56 человек личного состава. В части базируются центр медицинских катастроф, оперативно-спасательный отряд и пожарная лаборатория.

СПЧ № 2 – это еще и самое крупное пожарное подразделение в областном центре, занимает лидирующее положение в Северо-Казахстанской области.

– Все благодаря слаженной работе руководства с личным составом, с которым у нас полное взаимопонимание. Воспитываем молодежь, передаем опыт и движемся вперед, – поясняет Жанат Капаров. – Каждый день – тренировки, сборы и выезды по тревоге. Боевую одежду наши бойцы надевают за 19 секунд.

Командир отделения старшина Ибрай Джамамбаев показал журналистам полный комплект боевой одежды пожарного.

– У каждого из нас, – объяс­нял он, – имеется индивидуальное пожарное снаряжение. В комплект боевой одежды входят каска, штаны, боевая куртка с подкладкой, ремень, трехпалые краги. Аппарат защиты органов дыхания закреп­лен за несколькими пожарными, но маска к нему индивидуальная. Теплоотражательный костюм выдерживает температуру до двухсот градусов.

– Можно ли сравнить амуницию казахстанского пожарного с амуницией пожарного из Нью-Йорка?

– Мы движемся за ними, скоро догоним! – уверенно ответил Ибрай Джамамбаев.

Одна только «боевка» (одежда пожарного) весит более 10 кг, а с кислородным баллоном и пожарно-техническим снаряжением вес амуниции превышает 40 кг. Плюс два пожарных рукава, ствол для тушения. Представьте, что в таком «наряде» пожарным приходится еще и работать в кромешном аду.

Чтобы выдержать нагрузки, они регулярно тренируются. Журналистам был продемонстрирован забег трех бойцов с полным комплектом боевой одежды по полосе препятствий, максимально приближенной к реальной обстановке, то есть на ней были и оконный проем, и лабиринт, и водная преграда, и лестница – и все горело и дымилось. Спасатели с честью преодолели преграды, а каких усилий стоило это, журналисты могли почувствовать по напряженному дыханию, которое слышалось через маски.

– Дышать, конечно, тяжело, – признался, снимая маску, пожарный-спасатель Аргын Найманов. – Но когда привыкаешь, то ничего, можно бежать. В пожарной части я уже 11 лет. Всякое бывало. Однажды спасали в доме по улице Шухова пожилых людей и детей. Когда работаешь, о себе не думаешь. Идешь и спасаешь. Люди потом благодарят. Это лучшая награда...

Недавний случай – квартирный пожар в доме на улице Жукова, 3. Спасатели вскрыли дверь, в квартире горели матрасы и пластик, едкий дым заполнил всю квартиру. 12-летний мальчик стоял на подоконнике и в панике был готов спрыгнуть вниз. Пожарный Балхат Токин успел прийти на помощь, надел на парнишку кислородную маску и вынес на руках.

Умение работать с альпинистским снаряжением показали спасатели, стремительно спус­тившись с крыши на веревках.

Должность главного спасателя занимает Досым Жуманов:

– Бывают такие выезды, когда пожилые люди падают у себя дома и не могут подняться самостоятельно, они звонят, мы приезжаем и с помощью альпинистского снаряжения проникаем в квартиру через окно, после этого открываем дверь, вызываем медиков, помогаем сами. В нашей службе есть водолазы, альпинисты, «химики» и кинологи. Химическое подразделение создано на случай утечки химических веществ.

Особый интерес представителей прессы вызвал пожарный инструмент с неожиданным названием «хулиган». Показал его командир отделения Самат Джапаров, который в пожарной части трудится с 2008 года. В руках он держал необычный лом – с тремя разными насадками. Этот ломик помогает пожарным так открывать железные двери, что после вскрытия их не нужно выбрасывать. А кроме того, «хулиган» незаменим в работе на горящей крыше, он с легкостью срезает шляпки гвоздей. Да и во многих других ситуациях отлично доказал свою пользу.

– Но почему «хулиган»? Откуда это название? Кто придумал такой лом?

Самат Джапаров узнал, что таким инструментом уже давно пользуются американские пожарные, а придумал его некто по имени Халиган – вот отсюда и пошло название. Чертеж, схему американского ломика Самат нашел в Интернете, опытный экземпляр изготовил с помощью местного кузнеца, а когда ломик прошел испытание, уговорил специалис­тов Петропавловского завода тяжелого машиностроения изготовить несколько промышленных образцов полезного изделия.

– До этого я работал в колонии, – говорит о себе Самат Джапаров, – ни капли не жалею, что перешел в пожарную службу. Думаю, что это мое призвание – спасать людей. Я горжусь своей работой!

Для сведения:

За девять месяцев 2023 года специалисты ДЧС СКО спасли 211 человек и оказали доврачебную медицинскую помощь 44 пострадавшим.

#ДЧС #Петропавловск #пожарные #День спасателя

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