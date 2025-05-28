Работу шахты «Болашак» приостановили после ЧП

Происшествия
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27 мая в Актюбинскую область в связи с происшествием на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО «Транснациональная компания Казхром» прибыли вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов и заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Кенгирбай Есенеев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Акорда

Вице-министр провёл совещание с участием руководства предприятия и представителей государственных органов. Он поручил создать комиссию по расследованию аварии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности.

В связи с повторяющимися выбросами водорода и в целях обеспечения безопасности работников, было принято решение о временной приостановке всех работ на шахте.

Также отмечена необходимость привлечения научно-исследовательских институтов по изучению вопроса выделения водорода и других сопутствующих газов, их влияния на безопасность ведения работ.

Кроме того, вице-министр посетил пострадавших в больнице, выразив поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

Напомним, что 26 мая на шахте произошёл выброс водорода с последующим возгоранием. В результате происшествия трое сотрудников получили ожоги различной степени тяжести. Один из них скончался. 

#ЧП #шахта

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