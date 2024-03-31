Распространение ложной информации о паводке недопустимо – МКИ

«Уважаемые друзья! Сегодня в ряде регионов страны наблюдается очень сложная чрезвычайная ситуация в связи с паводками и подтоплениями. (…) В то же время, эта ситуация широко обсуждается в социальных сетях, (…) некоторые граждане, не удостоверившись в достоверности, распространяют ее, что приводит к ложному реагированию служб ЧС, у которых и без того тяжелейшие условия работы и график. Это наносит огромный урон эффективной работе в условиях дефицита технических средств», - написала Аида Балаева в фейсбуке.