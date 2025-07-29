Растет число грантов по водным специальностям

На площадке СЦК
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Казахстан совершенствует систему подготовки специа­листов для водохозяйственной сферы, обновляя образовательные программы и развивая международное сотрудничество.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в водохозяйственных организациях республики занято около 10 тыс. специалистов. В ближайшие четыре-пять лет прогнозируется потребность примерно еще в двух тысячах, учитывая в том числе планы по строительству в республике новых гидротехнических объектов. Об этом вчера в Астане на пресс-конференции в СЦК сообщила директор департамента науки и инноваций Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ляззат Джусипова.

По ее словам, за год значительно выросло число студентов, проходящих производственную практику на водохозяйственных предприятиях, – с 82 до 339 человек. Из них 288 – студенты вузов, 51 – колледжей. Также увеличено число образовательных грантов по водным специальностям.

– Всего на 2025⁄26 учебный год выделено 1 052 гранта без учета междисциплинарных специальностей, таких как «гидрогеология» и «гидрология». Год назад для специальностей водной отрасли выделялось лишь 618 грантов. С нового учебного года Западно-Казах­станский аграрно-технический университет им. Жангир-хана планирует впервые начать обучение студентов по специальности «гидромелиорация», – сообщила Ляззат Джусипова.

В ноябре 2023 года приказом министра был создан отраслевой совет по профессиональной квалификации в сфере водопользования и ирригации. Согласно Закону «О профессиональной квалификации», отраслевые стандарты должны учитываться в образовательных программах. В связи с этим в 2024-м были обновлены два профстандарта – «Гидро­техническая мелиорация» и «Строительство дамб и плотин».

До 2027 года намечено актуализировать одиннадцать и разработать еще девять новых профессио­нальных стандартов. Обучение также проводится в рамках курсов повышения квалификации. Так, в 2023 году его при специа­лизированных центрах прошли более 500 сотрудников РГП «Казводхоз». В нынешнем году число обучаемых планируется увеличить до тысячи человек.

Существенную роль играет меж­дународное сотрудничество. В его рамках казахстанские специалисты повышают квалификацию, в том числе в США, Южной Корее, Японии и Франции.

Как отмечалось, министерство инициировало поправки в Закон «О естественных монополиях», направленные на уравнивание зарплаты работников водной отрасли с уровнем оплаты труда в электроэнергетике. В июне текущего года документ был подписан Главой государства, что позволило значительно повысить зарплаты специалистов водного сектора.

Вместе с тем в государственную программу «С дипломом – в село!» добавлены специальности водной отрасли. Размер подъемного пособия и бюджетного кредита для специалистов-водников, переехавших в село, увеличен до 7,8 млн тенге.

– В рамках празднования Дня работников водного хозяйства отраслевыми и государственными наградами были отмечены особо отличившиеся работники, а также ветераны. Представителям трудовых династий и молодым специалистам вручили награды в номинациях «Лучшая династия водников» и «Лучший молодой водник», – сообщила спикер.

Чтобы улучшить условия труда работников отрасли, Министерство водных ресурсов и ирригации осуществляет закуп нового оборудования для филиалов РГП «Казводхоз» по всей республике. На сегодня филиалами предприятия получено 439 единиц спецтехники и автотранспорта из планируемых 757.

#Образование #гранты #водное хозяйство #СЦК

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