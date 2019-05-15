​Разговор с молодежью

Вопросы самореализации и социальной поддержки сельской трудовой молодежи стали ключевыми на республиканском форуме «Жас келсе – іске!», который прошел вчера на базе Есильского сельскохозяйственного колледжа им. Ж. Кизатова. В рамках мероприятия состоялась встреча кандидата в Президенты от Федерации профсоюзов РК Амангельди Таспихова с представителями молодого поколения.

Кандидат в Президенты, представитель крупнейшей общественной организации страны вкратце рассказал о себе, о том, как работала система среднеспециального и высшего образования в годы его учебы.

– Я выпускник Казахского политехнического института, по образованию машиностроитель, – поделился Амангельди Таспихов. – В мое время мы учились и практиковались сразу, и к окончанию института психологически были готовы идти трудиться. Потом происходило распределение по местам работы. Студенты, которые хорошо учились, я был в их числе, мог­ли сами выбирать заводы из списка предложенных, а там за каждым молодым специалис­том прикреплялся наставник, который помогал, подсказывал, направлял в первое время не­опытного работника. Это была хорошая практика.

В разговоре со студентами политик отметил, что многие проблемы трудящихся, с которыми сталкивалось его поколение, остаются актуальными и сегодня. Об их решении говорится в предвыборной платформе кандидата от Федерации профсоюзов РК.

В завершение разговора представитель профсоюзной организации призвал молодежь прийти на выборы 9 июня.

– Участвуя в выборах, вы участвуете в управлении государством, реализуете свое право избирать будущее своей страны, – подчеркнул кандидат в Президенты РК Амангельди Таспихов.