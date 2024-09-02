«Разговор с такими предпринимателями будет другой»: Токаев - о возврате активов

Президент , Возврат активов
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Дана Аменова
корреспондент

В своем Послании государства призвал предпринимателей работать во благо экономики страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Акорды

«В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно. Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генпрокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это, исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица, как граждане нашего государства, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в «золотом списке» благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании», – резюмировал президент.

#Парламент #бизнес #послание #предприниматели #Токаев, активы

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