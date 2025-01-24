Различные сценарии развития экономики рассмотрели в правительстве РК

Экономика,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьеру представили расчеты и сценарии влияния развития мировой экономики на Казахстан

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросам влияния внешних факторов на экономику страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Рассмотрены прогноз макроэкономических показателей и различные сценарии развития ситуации. Обсуждены меры минимизации влияния возможных неблагоприятных факторов, а также использования имеющихся преимуществ.

Руководством министерств национальной экономики, финансов, энергетики, Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» были представлены расчеты и сценарии влияния развития мировой экономики на Казахстан.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями дан ряд поручений.

Нкакануне экспертов собрали в правительстве для решения задач по развитию экономики.

#экономика #развитие #Правительство

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