Различные сценарии развития экономики рассмотрели в правительстве РК

Премьеру представили расчеты и сценарии влияния развития мировой экономики на Казахстан

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросам влияния внешних факторов на экономику страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Рассмотрены прогноз макроэкономических показателей и различные сценарии развития ситуации. Обсуждены меры минимизации влияния возможных неблагоприятных факторов, а также использования имеющихся преимуществ.

Руководством министерств национальной экономики, финансов, энергетики, Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» были представлены расчеты и сценарии влияния развития мировой экономики на Казахстан.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями дан ряд поручений.

Нкакануне экспертов собрали в правительстве для решения задач по развитию экономики.