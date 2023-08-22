Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с региональным директором Всемирного банка

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Стороны детально обсудили реализацию перспективных проектов, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры республики, улучшение экологического состояния региона Аральского моря, ускорение цифровизации и так далее. 

Как отметил Алихан Смаилов, Правительство придает большое значение взаимодействию со Всемирным банком в рамках Рамочной стратегии партнерства на 2020-2025 годы, способствующей дальнейшему развитию экономики республики. 

Кроме того, обозначена важность продолжения Программы совместных экономических исследований, ставшей эффективным аналитическим и консультационным инструментом. 

«В целом Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с банком по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», – сказал премьер-министр. 

В свою очередь Татьяна Проскурякова подтвердила заинтересованность Всемирного банка в реализации новых проектов в Казахстане. 

«У нас сформирована очень хорошая программа. В прошлом году мы проводили обзор нашего портфеля по республике и убедились, что у нас очень эффективное взаимодействие по многим направлениям, много успехов. И я вижу огромные перспективы в развитии нашего сотрудничества», – сказала региональный директор ВБ.

#Смаилов #экономика #премьер-министр #инвестиции #Всемирный банк

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