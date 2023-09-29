Реализацию ряда крупных инвестпроектов обсудили в правительстве

Меры по реализации ряда крупных инвестиционных проектов рассмотрены на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили строительство железной дороги Бахты – Аягоз протяженностью 270 км, которая позволит существенно увеличить транспортно-транзитный потенциал республики, а также строительство совместно с французской компанией агро-процессингового логистического хаба в Алматинской области. Диверсифицированный центр нового формата по продажам свежих фруктов и овощей, мясной, рыбной и молочной продукции планируется открыть в рамках реализации проекта G4 City.

Кроме того, на заседании обсуждены актуальные вопросы строительства газоперерабатывающего завода на месторождении «Кашаган», который будет давать экономике не менее 700 млн кубометров сжиженного газа в год.