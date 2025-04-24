Сенат на сегодняшнем пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки по вопросам определения страны происхождения товаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Сената Сагындык Лукпанов, закон направлен на обеспечение единой точки доступа к информации о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах, а также повышение адресности мер государственной поддержки.

«Преимуществом нового Реестра казахстанских товаропроизводителей является использование цифровых данных, идентификация отечественных товаропроизводителей через цифровую верификацию и оценку производства. Как уже было отмечено, планируется сосредоточить усилия по предоставлению государственной поддержки исключительно казахстанским товаропроизводителям, состоящим в реестре. К таким мерам относятся: предоставление доступного финансирования, в том числе льготное кредитование через финансовые институты; обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой; продвижение экспорта отечественных товаров обрабатывающей промышленности, оказание содействия в их реализации; обеспечение сырьем», - пояснил сенатор.

Законом определен порядок формирования и мониторинга реестра казахстанских товаропроизводителей, планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности, а также заключения договоров гарантированного закупа и условия производства, производственные и технологические операции.