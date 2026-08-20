Электронная торговля заметно увеличилась в Казахстане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Электронная торговля в Казахстане продолжает быстро набирать обороты. За три года объем рынка вырос с 2,4 трлн тенге в 2023 году до 3,7 трлн тенге в 2025 году, более чем на 50%. При этом доля онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли увеличилась с 12,7% до 14,3%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По данным министерства, главным двигателем рынка стали маркетплейсы, на которые сегодня приходится 86% всей розничной электронной торговли. Kaspi.kz, OZON, Wildberries, Halyk Market, Forte Market и другие площадки фактически сформировали новый формат торговли, в котором покупатель получает доступ к товарам в несколько кликов, а предприниматель - к миллионам потенциальных клиентов по всей стране.

«Особенно заметно изменилось потребительское поведение. Онлайн сегодня покупают уже далеко не только электронику или одежду. В 2025 году 17,1% всех продаж на маркетплейсах пришлось на телефоны и гаджеты, 12,4% - на одежду, обувь и спортивные товары, 12,1% - на товары для дома и дачи, 10,3% - на бытовую технику, а 7,4% - на продукты питания. То есть электронная торговля постепенно становится частью повседневного потребления казахстанцев. Одновременно меняется и сама логика доставки. Если раньше покупатель был готов ждать заказ несколько дней, то сегодня для отдельных категорий товаров экспресс-доставка уже занимает менее часа. Стремительно развивается e-grocery - доставка продуктов и товаров повседневного спроса. Только в 2025 году в Алматы, Астане, Караганде и Актобе были реализованы пять проектов Dark Store, а для удобства получения заказов маркетплейсы установили 2 300 новых постаматов», – отметили в Минторговли.

Там же добавили, что электронная торговля уже перестала быть просто новым способом совершать покупки. Это полноценная отрасль экономики, которая одновременно меняет потребительские привычки, открывает бизнесу новые рынки и делает торговлю быстрее, доступнее и удобнее.