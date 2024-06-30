Ремонт автодороги «Дон-Бадамша-Актобе-Орск» завершится в этом году

Фото: акимат Актюбинской области

Реконструкция автодороги областного значения «Дон-Бадамша-Актобе-Орск» близится к завершению. Работы были начаты в 2022 году. Ремонт производился на участках трассы на 45-60 км и 60-75 км. Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составила 29,8 км. На ремонт выделено 5,9 млрд тенге. ТОО «Казкомсервис» в этом году планирует завершить реконструкцию автодороги.

Как отметил директор подрядной организации Асхат Тенизбаев, при ремонте применяется новая технология с добавлением в состав полимера, что значительно увеличивает срок эксплуатации дорожного полотна.

ТОО «Казкомсервис» имеет собственный асфальтобетонный завод и использует в ремонте свои стройматериалы. Производительная мощность завода составляет 175 т/ч.

Аким области подчеркнул, что качество дороги важно, и люди ждут, что она будет сдана в эксплуатацию своевременно.

Осмотрел также Асхат Шахаров как продвигается ремонт дорог в селе Ащылысай. Аким Каргалинского района Аскар Джусибалиев рассказал, что 90% строительных работ завершены. Последние 30 лет дороги в этом селе не ремонтировались.

В настоящее время в Бадамше по трем улицам ремонтируют ливневки. Работы производит ТОО «Регион-Сервис-Актобе». Стоимость проекта составила 505,7 млн тенге.