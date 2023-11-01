Республиканский бюджет на 2024-2026 годы приняли в Мажилисе

Мажилис на пленарном заседании принял законы «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы», передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, за основу при формировании проекта республиканского бюджета на 2024 – 2026 годы взят базовый сценарий, который предполагает умеренные темпы роста мировой экономики, повышение деловой активности, менее волатильную ситуацию на внешних биржевых товарных рынках и адаптацию экономической политики к новым реалиям глобального развития.

Согласно документу, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 5,3 % в 2024 году с последующим увеличением до 6 % в 2026 – 2028 годах. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,8 %.

Номинальный ВВП по прогнозам вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году.

В базовом сценарии цена на нефть определена на уровне 80 долл. США за баррель.

Целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 6-8 % в 2024 году, 5,5-7,5 % – в 2025 году с последующим снижением до 5 % в 2026 – 2028 годах.

Прогноз доходов без учета поступления трансфертов республиканского бюджета на 2024 год определен в сумме 16 124 020 288 тыс. тенге или составит 120,1 % к оценке текущего года с превышением на 2 700 060 632 тыс. тенге.

В 2024 году доходы республиканского бюджета против оценки 2023 года увеличатся на 3 213 086 559 тыс. тенге.

В доходах республиканского бюджета 2024 года наибольший удельный вес (97,7 %) занимают налоговые поступления. В налоговых поступлениях 2024 года значительная доля приходится на поступления налога на добавленную стоимость (46,6 %), корпоративного подоходного налога (30,5 %).

По неналоговым поступлениям прогноз на 2024 год определен в сумме 361 446 610 тыс. тенге с уменьшением против оценки 2023 года на 45 131 557 тыс. тенге.

В соответствии с проектом Закона Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы» объем гарантированного трансферта ежегодно составляет по 2 000 000 000 тыс. тенге.

В целях финансирования социально значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктурных проектов в 2024 году, предусмотрено привлечение целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 600 000 000 тыс. тенге.