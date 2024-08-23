Республиканский турнир по тоғыз құмалақ «Абай жүлдесі» прошел в Астане

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В столице состоялся финал Республиканского турнира по тоғыз құмалақ «Абай жүлдесі», организованный Сенатом Республики Казахстан и Казахстанской федерацией тоғыз құмалақ. В заключительном этапе игр приняли участие 80 победителей игр регионального уровня, включая депутатов маслихатов, представителей СМИ и государственных организаций

Фото: пресс-служба Сената РК

Как отметили организаторы, цель мероприятия – популяризация древних игр кочевников, уходящих корнями в глубь веков. Состязания проводятся в честь 30-летия образования маслихатов в Казахстане и в поддержку V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре в столице.

Участников финальных игр поприветствовал депутат Сената Геннадий Шиповских, который зачитал поздравительную телеграмму от спикера палаты Маулена Ашимбаева.

«Интеллектуальная игра тоғыз құмалақ имеет большое значение в дальнейшем продвижении и популяризации национальных ценностей, о которых говорил глава государства в своем выступлении на заседании Национального Курултая. Уверен, что турнир, организованный Сенатом совместно с Федерацией тоғыз құмалақ в рамках 30-летия маслихатов, станет доброй традицией. Символическое значение имеет и проведение финального этапа в преддверии V Всемирных игр кочевников, которые стартуют через несколько дней в нашей столице», – говорится в телеграмме.

Отметим, что в течение полутора месяцев в 20 регионах страны, в том числе в отдаленных районах, проходили отборочные турниры. Для повышения мастерства игроков в регионах были также проведены мастер-классы.

Победителями стали участники из Западно-Казахстанской области (Думан Шанов, Адильхан Наурызбай, Аяжан Біржанқызы и Саяжан Біржанқызы). Второе место заняла команда из г. Кызылорды (Берік Алтынбекұлы, Жандос Досжан, Дидар Сәрсен, Райкүл Ешмұратова). Почетного третьего места удостоились игроки из г. Павлодара (Арыстанбек Жанбек, Жәнібек Жұмабаев, Мейір Нұржан и Лариса Рублева).

#Астана #турнир #Сенат #тоғызқұмалақ #ВИК

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