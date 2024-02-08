Режим ЧС объявят в 2 районах Актюбинской области

Чрезвычайные ситуации
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Айгуль Тулекбаева
Редактор

Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Хромтауском и Айтекебийском районах, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Актюбинской области

В Актюбинской области состоялось очередное заседание оперативного штаба, созданного в связи с ухудшением погодных условий. В нем приняли участие руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции, аким города, 12 акимов районов подключились онлайн через систему видеоконференцсвязи.

На заседании были обсуждены вопросы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, и пути их решения.

«В настоящее время на территории области по-прежнему сохраняется неблагоприятная погода. По итогам совещания принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Хромтауском и Айтекебийском районах. Акиматы двух районов должны подготовить и опубликовать соответствующие документы», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на территории области из-за непогоды было объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер и снегопад привели к закрытию дорог. Кроме того, в отдельных населенных пунктах, в том числе в Актобе, были зафиксированы обрывы линий электропередачи, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением на некоторых участках. 

#ЧС #акимат #непогода #районы Актюбинской области

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