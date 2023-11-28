Родители столичных детей пожаловались на работу сайта Damubala.kz

Они не смогли встать в очередь на зачисление детей в спортивные секции, открывшуюся 27 ноября, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Свое негодование по этому поводу выразила одна из матерей под ником Айгуль Асылбек в Facebook- группе Астана - Что? Где? Когда?

«Стыд и срам тому, кто разработал сайт Damubala.kz, или так запланировано было... Почему все, что связано с чем-то бесплатным, льготным, так обязательно через «тернии в космос», – возмутилась астанчанка.

Она недоумевает, зачем разрабатывать заведомо неработающий ресурс. По ее предположению, разработчики сошлются на торможение работы сайта из-за одновременного входа на сайт большого количества пользователей. В то же время автор поста задается вопросом, почему в таком случае не «зависают» популярные банковские ресурсы при тех же условиях.

«Неужели в наше время, когда IT-специалистов сейчас больше, чем юристов и экономистов, невозможно разработать что-то стоящее, «не висящее»? Но этот Damubala – стыд и срам, 15 минут смотреть на висящий сайт и потом сообщение: «запись окончена», – возмущается жительница столицы.

В комментариях под постом ее поддержали несколько пользователей: «Artsport грохнули, потому что якобы коррупция, но с ним у обычных людей проблем не было, а здесь даже просто зайти сложно», «Также было и в госсадик с направлениями и в школу Бином и льготное кредитование авто», «Свои нервы дороже, поэтому вчера не стала даже заходить на сайт Damubala».

Один из комментаторов отметил, что у него «все нормально получилось, были проблемы конечно, но надо чаще обновлять и терпеливо ждать, и в течении 20 минут записала ребенка».