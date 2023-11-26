Очередь на зачисление детей в спортсекции в Астане стартует в понедельник
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Очередь на зачисление детей в спортивные секции столицы планируется открыть 27 ноября, сообщает городское управление физической культуры и спорта, передает Kazpravda.kz
"В рамках реализации государственного спортивного заказа ГУ «Управление физической культуры и спорта города Астаны» сообщает об открытии очереди на зачисление детей в спортивные секции в 20.00 27 ноября 2023 года", - отметили в ведомстве.
Распределение мест и выдача ваучеров (4500 ваучеров) за счет сэкономленных средств по итогам 2023 года будет осуществлена в 18.00 часов 28 ноября 2023 года.