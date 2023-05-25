Родителям рекомендуют проверять информацию о загородных лагерях на сайте Минздрава

В текущем летнем сезоне в регионах республики планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них 10 200 пришкольных и 218 загородных оздоровительных лагерей, на базе которых будет оздоровлено до 2,8 млн детей. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz .

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«На уровне ПМСП будет организован медицинский осмотр выезжающих детей, в том числе проверка иммунного статуса, эпидокружения с выдачей справок о состоянии здоровья. Медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников», — сказала Гиният.

До начала заезда детей все загородные лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее их соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в части обеспечения:

- медицинского обслуживания детей до заезда (прививочный паспорт, справка о здоровье и др.) и во время пребывания в лагере (наблюдение);

- медицинского осмотра персонала;

- условий и безопасности приготовления и приема пищи (сбалансированное пятиразовое питание, круглосуточный питьевой режим);

- условий проживания и отдыха, включая водоемы и бассейны;

- безопасности питьевой воды (профилактическая промывка и дезинфекция сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды);

- обработки территории и помещений против грызунов, насекомых, клещей и гнуса.

По словам министра, опыт прошлого года показывает необходимость своевременного проведения подготовительных работ для получения разрешений на открытие лагерей. Так, в 2022 году до 5% заявлений на получение разрешения были отклонены по причине выявленных недоработок. Тогда в ходе контроля за деятельностью оздоровительных организаций были выявлены нарушения установленных требований, по которым выдано 14 предписаний, были оштрафованы 20 лиц на сумму более 2 млн тенге.

Во избежание подобных фактов акиматам регионов и НПП «Атамекен» необходимо на подготовительном этапе до начала сезона обеспечить: проведение ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений; очистку и благоустройство территории с их обработкой; проверку эффективности функционирования инженерных сетей, включая системы вентиляции и кондиционирования; оснащение достаточным количеством постельного белья, посуды, столового оборудования и инвентаря; обучение персонала.

«Это позволит минимизировать риски несвоевременного открытия лагерей. Прием детей в загородные лагеря при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения не допускается», — добавила Ажар Гиният.

В период организации летнего оздоровительного отдыха не менее важны действия родителей при выборе лагеря. Так, родителям рекомендуют использовать информацию о загородных лагерях, получивших заключение, размещенную на сайте Министерства здравоохранения.

Также на сайтах Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и его территориальных департаментов размещаются рекомендации для родителей. При возникновении вопросов, можно обратиться на телефон горячей линии.