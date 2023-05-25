Родителям рекомендуют проверять информацию о загородных лагерях на сайте Минздрава

В текущем летнем сезоне в регионах республики планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них 10 200 пришкольных и 218 загородных оздоровительных лагерей, на базе которых будет оздоровлено до 2,8 млн детей. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz.
«На уровне ПМСП будет организован медицинский осмотр выезжающих детей, в том числе проверка иммунного статуса, эпидокружения с выдачей справок о состоянии здоровья. Медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников», — сказала Гиният.
До начала заезда детей все загородные лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее их соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в части обеспечения:
- медицинского обслуживания детей до заезда (прививочный паспорт, справка о здоровье и др.) и во время пребывания в лагере (наблюдение);
- медицинского осмотра персонала;
- условий и безопасности приготовления и приема пищи (сбалансированное пятиразовое питание, круглосуточный питьевой режим);
- условий проживания и отдыха, включая водоемы и бассейны;
- безопасности питьевой воды (профилактическая промывка и дезинфекция сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды);
- обработки территории и помещений против грызунов, насекомых, клещей и гнуса.
По словам министра, опыт прошлого года показывает необходимость своевременного проведения подготовительных работ для получения разрешений на открытие лагерей. Так, в 2022 году до 5% заявлений на получение разрешения были отклонены по причине выявленных недоработок. Тогда в ходе контроля за деятельностью оздоровительных организаций были выявлены нарушения установленных требований, по которым выдано 14 предписаний, были оштрафованы 20 лиц на сумму более 2 млн тенге.
Во избежание подобных фактов акиматам регионов и НПП «Атамекен» необходимо на подготовительном этапе до начала сезона обеспечить: проведение ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений; очистку и благоустройство территории с их обработкой; проверку эффективности функционирования инженерных сетей, включая системы вентиляции и кондиционирования; оснащение достаточным количеством постельного белья, посуды, столового оборудования и инвентаря; обучение персонала.
«Это позволит минимизировать риски несвоевременного открытия лагерей. Прием детей в загородные лагеря при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения не допускается», — добавила Ажар Гиният.
В период организации летнего оздоровительного отдыха не менее важны действия родителей при выборе лагеря. Так, родителям рекомендуют использовать информацию о загородных лагерях, получивших заключение, размещенную на сайте Министерства здравоохранения.
Также на сайтах Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и его территориальных департаментов размещаются рекомендации для родителей. При возникновении вопросов, можно обратиться на телефон горячей линии.