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Развитие этого сектора способствует модернизации экономики, расширению производственных мощностей и укреплению экспортного потенциала страны. Особенно заметен рост в железнодорожном машиностроении, где за последние годы реализован ряд крупных проектов с участием международных инвесторов.

Одним из флагманов отрасли стал АО «Локомотив құрастыру зауыты» (ЛКЗ) в Астане. С 2009 года завод произвёл более 500 локомотивов, включая грузовые и пассажирские модели, для КТЖ и стран СНГ. Производственные процессы соответствуют стандартам США, а специалисты прошли обучение за рубежом.

АО «Электровоз құрастыру зауыты», созданное при участии французской Alstom, выпускает до 70 электровозов в год и занимает около 30% казахстанского рынка. Основные модели — KZ8A, AZ8A и KZ4AT — поставляются в Казахстан и Азербайджан.

ТОО «Штадлер Казахстан», входящее в Stadler Rail Group (Швейцария), реализует проект по производству пассажирских вагонов в Астане. Завод на территории СЭЗ «Астана – новый город» способен выпускать до 90 вагонов ежегодно.

В Экибастузе действует ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», выпускающее до 3000 грузовых полувагонов в год. Продукция поставляется на внутренний рынок и в страны СНГ, включая Туркменистан.

Крупным региональным игроком стал Атырауский вагоностроительный завод (АВСЗ), производящий полувагоны и контейнерные платформы. Завод охватывает весь жизненный цикл вагона — от проектирования до модернизации.

ТОО «ЗИКСТО» в Петропавловске осуществляет сборку и окраску подвижного состава и развивает собственные инновационные проекты по созданию новых типов грузовых вагонов.

Таким образом, тяжёлое машиностроение формирует прочный промышленный фундамент, создаёт рабочие места, внедряет международные технологии и повышает конкурентоспособность Казахстана на глобальном рынке.