Казахстан и Катар реализуют инвестпроекты на $18 млрд

Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

АО «НК «Kazakh Invest» был презентован новый методический справочник, где детально прописан путь инвестора. В нем отображен маршрут от инициации до фактической реализации проекта. Каждый центральный государственный и местный исполнительный орган будет руководствоваться данной методичкой при работе с инвесторами.

Председатель правления нацкомпании Ержан Елекеев также доложил о статусе реализации проектов казахстанско-катарской рабочей группы.

В двустороннем товарообороте между Казахстаном и Катаром отмечается положительная динамика – в 2023 году рост составил 50%. На сегодняшний день в рамках сотрудничества двух стран сформирован инвестиционный пул, который включает 15 проектов общей стоимостью более $18 млрд.

Кроме того, в рамках исполнения поручения главы государства разработан перечень из 17 крупных приоритетных проектов, каждый из которых направлен на создание целого кластера сопутствующих предприятий. В ходе рассмотрения данного перечня была заслушана информация о проектах в сферах туризма и пищевой промышленности.

На заседании также обсужден ряд актуальных проблемных вопросов инвестиционных проектов, протокольные решения по которым направлены в соответствующие государственные органы для исполнения.