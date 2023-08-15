Рост экономики Казахстана по итогам 7 месяцев составил 4,8%

Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 4,8%. В частности, в реальном секторе он достиг 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование – на 58%, образование – 24,3%, торговля – 22,6%, сельское хозяйство – 21,3%, промышленность – 9%, в том числе горнодобывающая промышленность – 8,4%.

В январе-июне внешнеторговый товарооборот вырос на 4,3% – до $67,2 млрд. Экспорт составил $38 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров – $12,1 млрд. Импорт товаров достиг $29,3 млрд. В целом положительный торговый баланс республики находится на уровне $8,7 млрд.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, за отчетный период в государственный бюджет поступило 10,4 трлн тенге доходов (план исполнен на 98,2%). В частности, республиканский бюджет пополнился на 6,8 трлн тенге, местные бюджеты – на 3,5 трлн тенге. Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,3%, местных – на 98,8%.

Премьер-министр подчеркнул, что по итогам прошедших 7 месяцев значительный вклад в положительную динамику развития экономики Казахстана внес реальный сектор. Так, в обрабатывающей промышленности, где рост составил 3%, увеличилось производство продуктов питания на 4,5% и напитков – на 6,4%. В легкой промышленности рост на 21% обеспечен за счет увеличения выпуска текстильных изделий более чем на 37%.

Вместе с тем производство пластмассовых и готовых металлических изделий выросло на 8%, продукции химической промышленности – на 4,1%. В машиностроении положительная динамика на 29% обеспечена за счет роста производства автомобилестроения на 43%, электрического оборудования – почти на 34,5%, локомотивов и вагонов – на 30%.

Кроме того, за отчетный период на 15% увеличилось производство мебели, строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 12% (введено в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров жилья), торговля выросла почти на 10%, связь и транспорт – более чем на 8% и 7% соответственно.

В целом по итогам 7 месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской и Улытауской областях.

«Ответственным госорганам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей», – указал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что на расширенном заседании Правительства глава государства поручил обеспечить ежегодный экономический рост в среднесрочной перспективе на уровне 6%.

«Требуется принятие действенных системных мер для стимулирования экономического роста. Здесь нужно усилить работу по диверсификации экономики, дальнейшему развитию собственного производства, увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест», – сказал премьер-министр.

По его словам, сдерживание роста цен также остается приоритетной задачей для Правительства. Инфляция в республике поступательно замедляется с февраля текущего года. Благодаря принятым мерам удалось сократить ее до 14%.

«Вместе с тем перед нами стоит задача к концу года снизить уровень инфляции в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, требуется своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются. Они отражены в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции», – отметил премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что также нужно активизировать работу по снижению доли государства в экономике. Так, мероприятия в рамках Комплексного плана приватизации должны реализовываться строго в соответствии с дорожными картами. При этом особое внимание следует уделить обеспечению прозрачности процесса приватизации.

В заключение премьер-министр обозначил важность своевременного исполнения Комплексного плана по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года и мероприятий, финансирование которых предусмотрено бюджетом.